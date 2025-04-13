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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:09 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:09
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        Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Lundstram'nın yerine ilk 11'de Ozan Tufan'a görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Mendy'in yerine Folcarelli, Okay Yokuşlu'nun yerine Batagov, Arif Yokuşlu'nun yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü.

        Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram görev yapmadı.

        - Batagov 2 maç sonra sahaya döndü

        Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

        Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.

        - Nwakaeme 8 maç sonra 11'de

        Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı.

        Ligde en son 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçın son bölümlerinde görev alan Nijeryalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de kendine yer bulan oyuncular arasında yer aldı.

        Bordo-mavili takıma ara transferde katılan Tim Jabol-Folcarelli ilk kez 11'de forma giydi.

        Karadeniz ekibinde, Mendy ise ilk haftaki Net Global Sivasspor maçının ardından ilk kez yedek kulübesinde oturtuldu.

        - Taraftar, stadın büyük bölümünü doldurdu

        Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

        Çaykur Rizespor taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 bin taraftar, Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi.

        Trabzonsporlu futbolcular sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında", Çaykur Rizespor ise "Polis Millettir, Devlettir, Bayraktır, Candır Vatandır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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