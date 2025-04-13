Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Lundstram'nın yerine ilk 11'de Ozan Tufan'a görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Mendy'in yerine Folcarelli, Okay Yokuşlu'nun yerine Batagov, Arif Yokuşlu'nun yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram görev yapmadı.

- Batagov 2 maç sonra sahaya döndü

Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.

- Nwakaeme 8 maç sonra 11'de

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı.