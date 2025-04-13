Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 13.04.2025 - 19:59 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:59
Stat:PaparaPark
Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Gül
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay Özcan (Dk. 28 Jurecka), Akintola, Olawoyin, Zeqiri (Dk. 28 Varesanovic), Sowe
Goller: Dk. 15 ve 21 Zubkov (Trabzonspor)
TRABZON
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