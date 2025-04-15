Trabzon'da sağlıkçılar konser düzenleyecek

Sanatın iyileştirici gücünü sağlıkçıların sahneye taşıyacağını ifade eden Usta, organizasyona Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen ve Sağlık Müdürlüğü Proje Yönetim Birimi Sorumlusu Tuğba Çolak'ın katkı sağladığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Vali Aziz Yıldırım'ın tavsiyesi üzerine bu yıl türkülerin hikayelerinin de konserde anlatılacağını belirtti.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla üçüncü kez Türk Halk Müziği konseri organize edilecek.

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