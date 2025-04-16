Trabzon'da imam evinde ölü bulundu
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde imamlık yapan İdris Birinci evinde ölü bulundu.
Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde imamlık yapan İdris Birinci evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde imamlık yapan Birinci'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Birinci'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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