Trabzon'da kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Araklı Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ da kitap okuma yarışmasına katılan öğrencilere teşekkür ederek, okumanın önemini vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise öğrencilere, Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından hazırlanan Gülhane Parkı'ndaki İslam, Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni görmelerini tavsiye etti.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, bir düğün salonunda düzenlenen törende, okumanın ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlamanın önemine değindi.

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