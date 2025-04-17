Trabzon İl Halk Kütüphanesi'nde öğrenci yazar buluşması yapıldı

Yeşiltepe İlkokulu Rehberlik Öğretmeni Şebnem Burma ise çocuklarla boyama etkinliği yaptı.

Yazarlık ve kitaplara dair öğrencilerle sohbet eden Kefelioğlu, yazarlığın ana unsurlarından birinin hayal kurmak olduğunu belirtti.

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