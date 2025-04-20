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        Orta ve Doğu Karadeniz'de hava ulaşımına sis engeli

        Orta ve Doğu Karadeniz'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:39
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        Orta ve Doğu Karadeniz'de hava ulaşımına sis engeli
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        Orta ve Doğu Karadeniz'de hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.

        Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

        Trabzon Havalimanı'ndan Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi. Adana Çukurova Havalimanı'ndan kalkış yapan bir uçak ise sis nedeniyle Samsun'a yönlendirildi.

        Uçak seferlerinin, hava şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

        - Ordu

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda da sis nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşandı.

        İstanbul'dan planlanan bir sefer, sis nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

        Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşanıyor.

        - Rize

        Sis dolayısıyla Rize-Artvin Havalimanı'nda ulaşım olumsuz etkilendi.

        Havalimanına Ankara ve İstanbul'dan gelmesi planlanan üç sefer karşılıklı iptal edildi.

        Öte yandan Ankara ve İstanbul'dan havalanan iki uçak, bölgedeki yoğun sis nedeniyle Erzurum ve Elazığ'a yönlendirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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