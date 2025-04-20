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        Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" devam ediyor

        Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:49
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        Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" devam ediyor
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        Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" devam etti.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede, "Bilim ve Teknolojinin Zirvesinde Beyin, Kuantum ve Yapay Zeka ile İstikbali İnşa Etmek" konulu panel düzenlendi.

        Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın katıldı.

        Bilimle uğraşan insanların unutulmadığını ifade eden Prof. Dr. Aydın "Bilim sihirdir, bilimin sihrini hisseden bilimden kendini alamaz." dedi.

        Aydın, insanların hayata geliş sebebinin hayata katkı sağlamak olduğunu dile getirerek, insanların hem dini hem de bilimsel anlamda kendilerini geliştirmesi tavsiyesinde bulundu.

        Ayar da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Türk halkının kaliteli güvenli ve etkin ilaca erişmesi için bilimi faydalı kullanan, bilime göre karar veren bir kurum olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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