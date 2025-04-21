Ses kısıklığı 3 haftadan uzun sürerse doktora başvurulmalı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Bengü Çobanoğlu, gırtlak kanserlerinin ilk bulgusunun sadece ses kısıklığı olabileceğini, 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Çobanoğlu, AA muhabirine, ses kısıklıklarının basit bir hastalık belirtisi olabileceği gibi ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Kişinin sesini fazla yormasıyla birlikte ses kısıklıklarının gelişebileceğini dile getiren Çobanoğlu, "Bir öğretmen eğer çok fazla konuşuyorsa, ders saatleri fazlaysa bu sesini yormaya bağlı olabilir. Bizim için esas önemli olan ses kısıklıkları sigara içimine bağlı, uzun süreli ve Allah korusun altta yatan kanserlerin öncülüğü olan ses kısıklıkları." diye konuştu.

Çobanoğlu, bu nedenle ses kısıklığının hafife alınmaması gerektiğine işaret ederek, "Gırtlak kanserlerinin ilk bulgusu sadece ses kısıklığı olabilir. Bu nedenle 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarından mutlaka hastaneye başvurmak lazım." dedi.