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        Trabzon'da "Hisarın Çiçekleri" adlı çocuk korosu konser verdi

        Trabzon'da ilkokul öğrencilerinin yer aldığı "Hisarın Çiçekleri" adlı çocuk korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:07
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        Trabzon'da "Hisarın Çiçekleri" adlı çocuk korosu konser verdi
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        Trabzon'da ilkokul öğrencilerinin yer aldığı "Hisarın Çiçekleri" adlı çocuk korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 14 okuldan 171 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen konserde 8 şarkı seslendirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinde büyük bir anlam saklı olduğunu söyledi.

        Dünyanın pek çok yerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını belirten Uygun, "Bugün de bu kapsamda Trabzon'umuzda Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Hisarın Çiçekleri Çocuk Koromuz ile bu kutlamalara devam ediyoruz. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Program, konserde katkısı bulunan 15 müzik öğretmenine plaket verilmesinin ardından sona erdi.

        Öte yandan Yeşilay Trabzon Şubesi ekipleri de etkinliğe katılan çocukların yüzlerini çiçek ve kelebek gibi çeşitli motiflerle süsledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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