Trabzon'da heyelanlı bölgede incelemeler devam ediyor
Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, ilçede pazar günü heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.
Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, ilçede pazar günü heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.
Çelenk ve beraberindekiler, ilçenin Yusuflu Mahallesi kırsalında meydana gelen heyelanda evleri bulunan iki aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ev sahiplerinden Pehlivan Birinci'den duruma ilişkin bilgi alan Çelenk, AFAD yetkililerinin de bölgede incelemelerde bulunduğunu belirtti.
Heyelanlı bölgedeki iki evde de yılın bu döneminde kimsenin yaşamadığını ifade eden Çelenk, vatandaşları heyelanlı alana girmemeleri konusunda uyardı.
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