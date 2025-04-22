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        Trabzon'da 25 ülkeden çocuk ve gençlerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı

        Trabzon'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Çocukları Trabzon'da" konulu karma resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:04
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        Trabzon'da 25 ülkeden çocuk ve gençlerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı
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        Trabzon'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "Dünya Çocukları Trabzon'da" konulu karma resim sergisi açıldı.

        Trabzon Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile eğitimci ressam Veysel Acar'ın işbirliğinde hazırlanan sergi, Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergide, Kuzey Makedonya'nın Manastır (Bitola) kentinde bulunan "The Small Montmartre of Bitola" çocuk atölyesi tarafından 56 yıldır düzenlenen yarışmalara katılarak derece elde eden, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeden 70 eser yer alıyor.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sergide, 23 Nisan'ın Türk milleti için önemine değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bugünü bayram olarak armağan ettiğini söyledi.

        Müthiş yeteneklere sahip çocukların eserlerinin sergide yer aldığını belirten Kaya, "Trabzon ile ilgili çok şey söyleniyor, Trabzon'umuzun bir kültür sanat şehri olduğu konuşuluyor ama Trabzon'un bir ressamlar kenti olduğu hiç konuşulmuyor. Trabzon, Türkiye'nin en nadide ressamları yetiştiren özel bir kent. Bu özelliğimizi de artık gün yüzüne çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Kaya, belediye olarak bu yıl çocuklar için farklı etkinlikler ve kitap fuarıyla 23 Nisan kutlamasına hazırlandıklarını aktararak, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Ressam Veysel Acar da serginin Trabzon'da bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ifade ederek, "The Small Montmartre of Bitola" çocuk atölyesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

        Çocuk atölyesinin yöneticilerinden Slavcho Medelkovski de atölyenin 56 yıl önce kurulduğunu ve o günden beri 56 sergi açtıklarını vurguladı.

        Konuşmaların ardından Başkan Kaya ve beraberindekiler, sergiyi gezerek resimler hakkında bilgi aldı.

        Sergi, 29 Nisan Salı gününe kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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