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        Trabzonspor ile Galatasaray, 29 yıl sonra kupa finalinde karşılaşacak

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:45
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        Trabzonspor ile Galatasaray, 29 yıl sonra kupa finalinde karşılaşacak
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

        Tarihinde 17. kez Türkiye Kupası finaline çıkan bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce üç kez final mücadelesi verdi. Bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu.

        İlk olarak iki maçlık final mücadelelerinde 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucu kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine getirirken 1994-95 sezonunda Trabzonspor, kupayı kaldırdı.

        İki takım 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 29 sezon aradan sonra finalde kupa mücadelesi verecek.

        - Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi

        Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda art arda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

        Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı finalde son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, kupayı kaybetmişti.

        En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra tekrar kupa başarısı göstermek istiyor.

        - 9 kez kupayı kaldırdı

        Tarihinde 17. kez finale yükselen Trabzonspor'un müzesinde 9 Türkiye Kupası bulunuyor.

        Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

        İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

        - 5 maçta 15 gol

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.

        Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırarak 3 gol ortalaması elde etti, kalesinde ise 6 gol görerek 1,2 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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