Trabzonspor ile Galatasaray, 29 yıl sonra kupa finalinde karşılaşacak

SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, 29 sezon aradan sonra Galatasaray ile kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Tarihinde 17. kez Türkiye Kupası finaline çıkan bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce üç kez final mücadelesi verdi. Bu eşleşmelerde Trabzonspor bir kez, Galatasaray ise iki kez kupanın sahibi oldu.

İlk olarak iki maçlık final mücadelelerinde 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucu kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine getirirken 1994-95 sezonunda Trabzonspor, kupayı kaldırdı.

İki takım 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 29 sezon aradan sonra finalde kupa mücadelesi verecek.

- Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda art arda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı finalde son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, kupayı kaybetmişti.