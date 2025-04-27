Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Sporar
Goller: Dk. 7 Zubkov, Dk. 17 ve 38 Sikan, Dk. 45+4 Banza (Trabzonspor), Dk. 27 Cordova, Dk. 45 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Malheiro (Trabzonspor)
TRABZON
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