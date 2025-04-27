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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:05
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Balkovec, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Sporar

        Goller: Dk. 7 Zubkov, Dk. 17 ve 38 Sikan, Dk. 45+4 Banza (Trabzonspor), Dk. 27 Cordova, Dk. 45 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Yusuf Özdemir, Dk. 45+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Malheiro (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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