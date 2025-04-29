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        Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından "15. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:46
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        Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı
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        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından "15. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, KTÜ'nün Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olduğunu söyledi.

        Temiz, bu tür programların, öğrencilerin mesleki kariyerlerinin şekillenmesine ve geleceğe ait umutlarının yeşermesine aracı olacağını belirtti.

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy ise iş dünyasının hızlı değiştiği ve teknolojinin her geçen gün dönüştüğü çağda, öğrencilerin artık kariyer planlamasını üniversite sıralarında yapmaya başladığını ifade etti.

        Öğrencileri ilham alabilecekleri kişilerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Atasoy, Elektrik-Elektronik Kulübünün sadece teknik faaliyetlerle değil, sosyal, kültürel ve kariyer odaklı etkinliklerde de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.

        Elektrik-Elektronik Kulübü Danışmanı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet Nuroğlu da kulüpteki faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgi sundu.

        Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Cihat Bakırcı, öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı.

        Kulüp temsilcileri, konuşmaların ardından katılımcılara plaket verdi.

        Program, bugün ve yarın bankacılık ve otomotiv gibi çeşitli sektör temsilcilerinin katılacağı 8 oturumun ardından sona erecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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