Trabzon'da "15. Kariyer Gelişim Günleri" başladı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Kulübü tarafından "15. Kariyer Gelişim Günleri" düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, KTÜ'nün Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olduğunu söyledi.

Temiz, bu tür programların, öğrencilerin mesleki kariyerlerinin şekillenmesine ve geleceğe ait umutlarının yeşermesine aracı olacağını belirtti.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy ise iş dünyasının hızlı değiştiği ve teknolojinin her geçen gün dönüştüğü çağda, öğrencilerin artık kariyer planlamasını üniversite sıralarında yapmaya başladığını ifade etti.

Öğrencileri ilham alabilecekleri kişilerle buluşturmayı amaçlayan etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Atasoy, Elektrik-Elektronik Kulübünün sadece teknik faaliyetlerle değil, sosyal, kültürel ve kariyer odaklı etkinliklerde de öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.