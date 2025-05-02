TSİAD'ın olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Manzak seçildi

Olağan genel kurula, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Ticaret Bonsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Zeyyat Kafkas ve oda üyeleri katıldı.

Çelebi, genç iş insanlarının özellikle ortaklıklar kurarak bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, olağan genel kurulda konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, iş insanları heyetleriyle gittikleri Azerbaycan ve Özbekistan'da önemli iş fırsatları olduğunu belirtti.

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