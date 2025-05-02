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        TSİAD'ın olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Manzak seçildi

        Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda, Mehmet Manzak başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:51
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        TSİAD'ın olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Manzak seçildi
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        Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda, Mehmet Manzak başkan seçildi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, olağan genel kurulda konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, iş insanları heyetleriyle gittikleri Azerbaycan ve Özbekistan'da önemli iş fırsatları olduğunu belirtti.

        Çelebi, genç iş insanlarının özellikle ortaklıklar kurarak bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

        Açıklamada, TSİAD'ın olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Manzak'ın seçildiği kaydedildi.

        Olağan genel kurula, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Ticaret Bonsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Zeyyat Kafkas ve oda üyeleri katıldı.

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