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        Trabzonsporlu Stefan Savic ile Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi

        Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:12
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        Trabzonsporlu Stefan Savic ile Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi
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        Trabzonspor'da defans oyuncusu Stefan Savic ile kaptan Uğurcan Çakır'da kas yaralanması tespit edildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yazılı açıklamasında, her iki futbolcuya MR görüntülemesi yapıldığını belirtti.

        Beşir, Uğurcan Çakır'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic'in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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