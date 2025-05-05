Motosiklet kazası geçiren Malili genç, Trabzon'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Batı Afrika ülkesi Mali'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavisi için ailesiyle Trabzon'a gelen Daouda Keita'nın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 1 ay süren tedavisi başarıyla tamamlandı.

Mali'de Aralık 2024'te motosiklet kazası geçiren 21 yaşındaki Keita, aradan geçen süreçte beyin ve ortopedi alanlarında ameliyatlar oldu.

Ameliyatların ardından burun kanaması, denge kaybı ve yürüme güçlüğü devam eden Keita, yakınlarının tavsiyesi üzerine ailesiyle birlikte Trabzon'a geldi.

Anne ve babasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne başvuran Keita, yapılan tetkiklerin ardından kulak burun boğaz, nöroloji, beyin cerrahisi ve ortopedi bölümlerinde yaklaşık 1 ay tedavi gördü.

- "Burada aldığım tedaviden memnun kaldım"

Tedavisinin son aşamasında ayak kemiklerinden başarılı bir operasyon geçiren Keita, AA muhabirine, kazanın ardından Mali'de aylarca tedavi gördüğünü söyledi.

Şikayetlerinin geçmemesi üzerine tedavi için Trabzon'a geldiklerini anlatan Keita, burada aldığı tedaviden çok memnun kaldığını ifade etti.

Keita, daha önce denge kaybı, burun kanaması ve yürüme güçlüğü şikayetleri yaşadığını dile getirerek, "Herkese teşekkür ediyorum. Bize çok iyi baktılar. Buradaki tedaviden çok memnun kaldım çünkü yürüyemiyordum. Ameliyattan sonra şu an normal yürüyorum." diye konuştu.

- "Her şey çok güzel ve iyi geçti"

Baba Ousmane Keita da hastanenin başarılarını çevresinden sürekli duyduğunu, o nedenle de oğlunun tedavisi için kente geldiklerini belirtti.

Aldıkları tedaviden memnun kaldıklarını aktaran Keita, "Burada her şey çok güzel ve iyi geçti. Kaza geçirdiği için kontrol amacıyla genel tarama yaptılar. Çok şükür her şey iyi. Burada da ameliyat geçirdi. Hepsi iyi geçti, memnun kaldık. Her şey iyi gidiyor. Trabzon'da 1 ay kaldık. Herkese teşekkür ederim." dedi.

- "İleri sağlık hizmetinde bölgede hastanemiz kapasitesinde bir hastane yok"

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş da üçüncü basamak bir referans hastane olduklarını söyledi.