Karadeniz'de CHP İl Başkanlıkları Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'daki CHP İl Başkanlıkları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenden çıkarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, acının paylaşılması gereken bir günde ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışmasının kirletildiğini ifade etti.

Yumruklu saldırının milletin iradesine ve halkın umuduna yapıldığını belirten Bak, "Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur." dedi.

Bak, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi Milliye ruhuyla kurulduğunu dile getirerek, "Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur, biz buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise korkmadıklarını ve susmadıklarını ifade ederek, "Bilmiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Özgür Özel olmak üzere partinin her ferdi korkmamayı, 'korkma' diyen İstiklal Marşımızın ilk kelimesinden öğrenmişlerdir." diye konuştu.

- Artvin

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, parti binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e rahmet diledi.

Atan, halkın alın terinden, vicdanından ve iradesinden doğan büyük bir partinin neferleri olduğunu ifade ederek, "Genel başkanımız sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kurucu partisi olduğunu belirten Atan, "Biz bu toprakların en güçlü harcını, yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez." ifadesini kullandı.