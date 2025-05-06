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        Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

        Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:26
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        Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu
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        Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

        Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.

        Trabzonspor biletlerinin, sadece Trabzonspor Passolig kart sahiplerine ve Trabzonspor Passolig kart yanında sadece TFF logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabileceği belirtilen açıklamada misafir takım logolu kartların ise sadece misafir takım tribününden bilet satın alınabileceği kaydedildi.

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