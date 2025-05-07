Trabzon'da "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik organize edildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik organize edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Uzungöl'deki Şehit Mehmet Aygün İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik kurallarını anlattı.
Ekipler, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.
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