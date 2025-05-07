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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 07.05.2025 - 19:26
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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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