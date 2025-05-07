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        Trabzon'da "Işıltılı Haşerat" adlı oyun sahnelendi

        İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Işıltılı Haşerat" adlı oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:24 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:24
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        Trabzon'da "Işıltılı Haşerat" adlı oyun sahnelendi
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        İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Işıltılı Haşerat" adlı oyunu, Trabzon'da izleyiciyle buluştu.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Philip Ridley'in kaleme aldığı, Can Utku'nun çevirisini yaptığı oyun, Hüseyin Kazaz Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Emre Basalak'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, yeni doğacak çocukları için iyi bir gelecek planlayan Ollie ve Jill çiftinin hikayesi anlatılıyor.

        Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

        Öte yandan festival kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları da devam ediyor.

        Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki 'şapka atölyesi' etkinliğine katılan öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları şapkalarla eğlenceli zaman geçirdi.

        Şapka atölyesi sorumlusu Arzu Şener, AA muhabirine, amaçlarının çocukların güzel vakit geçirmesini sağlamak ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

        Şener, çocukların tiyatronun büyülü dünyasına eğlenceli bir adım atacaklarını belirterek, "Bu atölye çocuklara hem sanatsal ifade becerisi kazandıracak hem de tiyatroya olan ilgilerini pekiştirecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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