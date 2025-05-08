Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Söz konusu rakipleriyle oynadığı son 8 müsabakadan 7 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet sevinci yaşayamadı.

- Son 8 karşılaşma

Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Trabzonspor, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti.