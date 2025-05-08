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        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:13
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        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

        Söz konusu rakipleriyle oynadığı son 8 müsabakadan 7 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet sevinci yaşayamadı.

        - Son 8 karşılaşma

        Trabzonspor, üç büyük rakibinden Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından geçen sezon sahasında Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, bu sezon ise sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Trabzonspor, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 kaybetti.

        - Bu sezon Güneş ile 4 maçı da kazanamamıştı

        Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

        Bordo-mavililer, bu maçlarda bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        Güneş yönetimindeki müsabakalarda evinde 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, dış sahada Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu.

        - Tekke, farklı yenilgi ile başladı

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk maçında sahadan farklı yenilgi ile ayrıldı.

        Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik skorla kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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