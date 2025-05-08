Akçaabat Sahil Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Sahil Park Yenileme Projesi'nin 3. etabında ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yüklenici firmaya yer tesliminin ardından çalışmaların başlayacağı belirtilerek, üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla parkın vatandaşların hizmetine sunulacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin 1. ve 2. etaplarıyla birlikte sahil kesiminin başka bir çehreye kavuştuğunu aktardı.

Halkın memnuniyetinin kendilerini de mutlu ettiğine işaret eden Ekim, "Anneler, çocuklarıyla birlikte Akçaabat Sahil Park'ta güvenli ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebiliyor. Şimdi ise 3. etap kapsamında marina bölgesinden balıkhaneye kadar uzanan sahil kesimini yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Uzun vadede ise sahil şeridimizi Yıldızlı Mahallesi'ne kadar etaplar halinde tamamlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.