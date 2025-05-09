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        Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:44
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        Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

        İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, daha sonra otobüsle kampa gireceği otele hareket etti.

        Galatasaray kafilesini otelin önünde bir grup taraftar karşıladı.

        Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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