Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, daha sonra otobüsle kampa gireceği otele hareket etti.

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