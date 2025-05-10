Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da partisinin il danışma toplantısında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi çalışmalarını bu sene bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, partisinin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde Trabzon'da yapılan yatırımları anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alınan Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ne ilişkin çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Uraloğlu, "Proje çalışmalarını bu sene bitirmek bizim hedefimizdir. Sonrasında 1. etap olan Şehir Hastanesi-Stadyumdan başlayıp Beşirli, Ayasofya, Atapark, Meydan ve Üniversiteden Havalimanına kadar giden hattın ihalesini önümüzdeki sene yapabilmeyi hedefledik. İnşallah bunu yapacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Uraloğlu, Karadeniz'e demir yolunu getirebilmek için gerekli proje ve fizibilite çalışmalarını yaptıklarını ifade ederek, Samsun'dan Sarp'a kadar sahil kesiminde proje çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Trabzon Havalimanı'nın geçen yıl 3,6 milyon yolcu taşıyarak kapasitesinin üzerine çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, iç ve dış hatlar terminalinde yapılan çalışmaları paylaştı.

Yeni havalimanı proje çalışmaları tamamlanınca ihalesini gerçekleştireceklerini de anlatan Uraloğlu, yeni havalimanının yılda 10 milyon yolcu kapasiteli olacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, vatandaşa hizmetin borçları olduğunu dile getirerek, "Hizmet bizim borcumuz, elbette bunu yapacağız ve vatandaşımızın asla kafasına kalkmayacağız." dedi. En güzel hizmetin vatandaşın gönlüne girebilmek olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Hep birlikte önümüzdeki seçimin hazırlıklarını başlatmış durumdayız. Herkesin gönlüne gireceğiz, işini halledemesek bile onu dinleyeceğiz, niye halledemediğimizi de kendisine anlatmaya çalışacağız, bu saikle yola çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü de tebrik etti. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Amasya Milletvekili ve Trabzon İl Koordinatörü Hasan Çilez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer katıldı.

- Trabzon Güney Çevre Yolu inşaatında inceleme Bakan Uraloğlu, daha sonra Trabzon Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat ilçesinin Adacık Mahallesi mevkisindeki inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şehir trafik yoğunluğu ve proje güzergahı hakkında bilgi veren Uraloğlu, 54,3 kilometrelik yolun Mersin'den başlayıp Trabzon'un güneyinden geçerek Araklı'nın girişine kadar uzandığını söyledi. Uraloğlu, yol çalışmalarının 1 Mayıs 2023'te başladığını anımsatarak, "Yapılan 16,5 kilometrelik kesimde yaklaşık 14 kilometreye yakın 7 tüp tünel bulunuyor. 8 aynada komple çalışmalarımız devam ediyor. Yine 7 tane viyadük var yaklaşık 850 metre civarında, burada da yapım çalışmalarına devam ediyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Mersin'den başlayan yolun birinci etabının, Akyazı tünellerine bağlanarak tamamlanacağını dile getirdi. Araklı ilçe girişine kadar uzanan ikinci etabın güzergahı hakkında da şehrin yöneticileriyle mutabık kalacakları proje çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: