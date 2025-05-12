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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:02 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:12
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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Gaziantep'e hareket edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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