Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için 5. kampında DUYĞU AVUNDUK - Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15-21 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlu Sporcular Avrupa Basketbol Şampiyonası için başladığı hazırlık kampının 5'incisini Trabzon'da sürdürüyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:16 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL