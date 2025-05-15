Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için 5. kampında

DUYĞU AVUNDUK - Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 15-21 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek Down Sendromlu Sporcular Avrupa Basketbol Şampiyonası için başladığı hazırlık kampının 5'incisini Trabzon'da sürdürüyor.

Sürmene ilçesinde kampa giren Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 20 Mayıs'a kadar sürecek çalışmalarına günde çift antrenman ile devam ediyor.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, AA muhabirine, Trabzon'un kampa girdikleri 5'inci il olduğunu belirterek, İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya odaklı çalıştıklarını ifade etti.

Teknik anlamda eksikliklerini kamplarda giderdiklerini anlatan Ercan, taktiksel çalışmalar üzerinde durduklarına işaret etti.

Ercan, Trabzon'un ardından son kampı Bursa'da gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Turnuva İtalya'nın ev sahipliğinde olacak. Orada Macaristan, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri ve Arjantin yer alacak. Gruplardan çıkacak 2 takım ile yarı final ve final olmak üzere en son Avrupa finalinde karşılaşacağız. Rakibimizi 4 gözle bekliyoruz." dedi.

Rakiplerinin geçen yıl karşılaştıkları İtalya olabileceğine değinen Ercan, "Bizde o müsabakadan almış olduğumuz sonuçtan dolayı yenme arzusu içerisindeyiz. Yenildiğimiz müsabakanın rövanşını almak istiyoruz. Bunun içinde mücadelemiz, konsantrasyonumuz ve hedeflerimiz bu doğrultuda devam ediyor." diye konuştu.