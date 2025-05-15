Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da üreticilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da üreticilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, üreticilerin 18 ilçede 130 dekarda domates, salatalık, patlıcan ve biber üreteceğini söyledi.

        Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde yürütülen projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğunu belirten Kaplan, maliyetin yüzde 75'inin devlet, yüzde 25'inin ise üreticiler tarafından karşılandığını ifade etti.

        Projenin tüm ilçelerde uygulanacağını aktaran Kaplan, mevcut durumda açık ve örtü altı olmak üzere 25 bin dekarda sebze yetiştiriciliği yapıldığını ve bunun artarak devam etmesini istediklerini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Kaplan, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Nazlı Kasapoğlu ve beraberindekiler, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere sebze fidelerini dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Akçaabat Belediyesi seralarında yaklaşık 100 bin mevsimlik çiçek üretildi
        Akçaabat Belediyesi seralarında yaklaşık 100 bin mevsimlik çiçek üretildi
        Trabzon'da, "Engelsiz Yaşam Paneli" düzenlendi
        Trabzon'da, "Engelsiz Yaşam Paneli" düzenlendi
        Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        "Aile Polisi" kapı kapı dolaşıp mahalleliyi bilgilendiriyor
        "Aile Polisi" kapı kapı dolaşıp mahalleliyi bilgilendiriyor
        Of'ta Engelliler Haftası'na yönelik sergi açıldı
        Of'ta Engelliler Haftası'na yönelik sergi açıldı
        Meningokok enfeksiyonlarında bebeklik ve ergenlik için hassas dönem uyarısı
        Meningokok enfeksiyonlarında bebeklik ve ergenlik için hassas dönem uyarısı