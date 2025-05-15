Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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