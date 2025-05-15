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        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 20:32 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:45
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        Trabzonspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

        Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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