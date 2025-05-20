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        Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye omurga sağlığını korumak amacıyla eğitim verildi

        Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:54
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        Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye omurga sağlığını korumak amacıyla eğitim verildi
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        Trabzon'da üç yılda 59 bin öğrenciye, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği Protokolü" kapsamında eğitim verildi.

        Vali Yardımcısı Ercan Öter, Sağlık, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yürütülen projenin Çukurçayır Ortaokulunda düzenlenen kapanış programında, üç yılda hedef kitlenin yüzde 80'ine ulaşıldığını söyledi.

        Omurga sağlığının korunmasının önemli olduğunu belirten Öter, uzun süre cep telefonu ve bilgisayar kullanımının omurga sağlığına zarar verdiğini ifade etti.

        Öter, genç yaşlarda kamburluk sorununun artmaya başladığını vurgulayarak, "Bu eğitimin çok değerli olduğunu görüyorum ama sizlere en büyük tavsiyemiz, fizik tedavi gerektirecek duruma gelmeden egzersizlerle bu sorunlar engellenebiliyor. Geleceğe yönelik çok önemli bir konu, bunu önemsemeniz gerekiyor." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefledikleri proje ile üç yılda 161 okula ulaştıklarını aktardı.

        Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç da 161 okulda yaklaşık 59 bin öğrenciye eğitim verdiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler, omurga sağlığını korumak için hazırladıkları egzersizleri yaptı.

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