Portekizli öğrenciler Of ilçesinde ziyaret gerçekleştirdi

Erasmus projesi kapsamında Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmenler, Trabzon'un Of ilçesinde misafir edildi.

"Be Zen Be Cool" isimli Erasmus projesi ile ilçeye gelen grup, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle buluştu, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nu ziyaret etti.

Kabahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler ve bizim öğrencilerimiz için son derece güzel tecrübe paylaşımı olacağını düşünüyorum. Umarım ülkemizden ve ilçemizden güzel anılarla ve düşüncelerle ayrılırsınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Kabahasanoğlu, günün anısına heyette yer alan öğrenci ve idarecilere çeşitli hediyeler verdi.