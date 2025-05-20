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        Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın annesi Hava Konak'ın cenazesi, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:14
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        Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak'ın annesi Hava Konak'ın cenazesi, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

        Dün vefat eden 82 yaşındaki Konak için Şalpazarı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş ve vatandaşlar katıldı.

        Hava Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pelitçik Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Turan Konak ve aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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