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        Trabzon'da Ressam Abit Güner anısına resim sergisi açıldı

        Trabzon'da Ressam Abit Güner anısına "Tuvaldeki İzler" adlı yağlı boya resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:09
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        Trabzon'da Ressam Abit Güner anısına resim sergisi açıldı
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        Trabzon'da Ressam Abit Güner anısına "Tuvaldeki İzler" adlı yağlı boya resim sergisi açıldı.

        Trabzon Sanatevi'nin organize ettiği sergide, Güner'in kadın öğrencilerinin yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un tarih, kültür ve sanat açısından zengin bir şehir olduğuna işaret etti.

        Kentte belirlenecek uygun alanlarda Güner'in ismini yaşatacaklarını söyleyen Genç, "Abit hocamızın ismini Ortahisar Belediyemiz, Yomra Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz güzel bir mekanda ebedi olarak yaşatalım. Bu isimler kolay yetişmiyor. Ne mutlu buradakilere ki onun talebesi oldular. Onun mirası sizin sorumluluğunuzda, ismini yaşatmak da bizim sorumluluğumuzda. Onu da biz yaparız inşallah." ifadesini kullandı.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da Güner'in yağlı boya tablolarında akla gelen ilk isimlerden olduğunu belirterek, geride çok güzel eserler bıraktığını kaydetti.

        Sergiyi koordine eden ve Güner'in öğrencisi Aysun Şahin ise kendisine öğrettikleri için Güner'e teşekkür etti.

        Sergi, Güner'in resim yaparken dinlemekten hoşlandığı şarkılar eşliğinde, 23 Mayıs Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Açılışa, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Sanatevi Yürütme Kurulu Başkanı Adnan Taç'ın yanı sıra Abit Güner'in oğlu Can Güner ile çok sayıda sanatsever katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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