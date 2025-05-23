Trabzon'da ihracatçılar panelde bir araya geldi

Trabzon'da, "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" adlı panel düzenlendi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk ve ihracatçıların rekabet gücündeki düşüş sorunu ele alındı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan'ın yönettiği panelde, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır, Trabzon Gümrük Müdürü Eşref Ateş, Eximbank Trabzon Şube Müdürü Aslan Murat Babuşçu ve Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya konuşma yaptı.

Gürdoğan, Trabzon'un yatırım teşvik sistemi kapsamında 3'üncü bölge statüsünde değil, bölgenin coğrafi ve ekonomik zorlukları göz önünde bulundurularak 5'inci veya 6'ncı bölge olarak revize edilmesi gerektiğini belirtti.