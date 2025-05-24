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        Trabzon'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

        Trabzon'da denizde sürüklenen teknenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:30
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        Trabzon'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Trabzon'da denizde sürüklenen teknenin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde özel teknesiyle denize açılan bir kişinin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na denizde sürüklendiğini ihbar ederek yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

        İhbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bahse konu özel tekne Sahil Güvenlik ekiplerince 21 deniz mili (41 kilometre) açıkta tespit edilerek, teknedeki vatandaşımız kurtarılmıştır." denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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