Trabzon'da denizde sürüklenen tekne kurtarıldı

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mevkisinde özel teknesiyle denize açılan bir kişinin, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı'na denizde sürüklendiğini ihbar ederek yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

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