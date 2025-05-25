Trabzon'da "11. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" düzenlendi

Yüzlerce gönüllü üniversite öğrencisinin etkinlikte yer aldığını belirten Çol, "Çocukların sahneye çıkma kaygısı olmadan, yalnızca izleyen değil, sürecin öznesi olarak çocukların oyun oynama haklarını gönüllerince kullanmalarını hedefliyoruz." dedi.

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sinem Çol, yaptığı açıklamada, şenliklerde bugüne kadar 23 binin üzerinde çocuğu ağırladıklarını söyledi.

Öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte müzik eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı.

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