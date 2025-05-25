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        Trabzon'da "11. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "11. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:25
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        Trabzon'da "11. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" düzenlendi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "11. Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği" yapıldı.

        KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 11'incisi organize edilen şenliğe katılan öğrenciler, çizgi film karakterlerinin kostümünü giyerek üniversite öğrencileriyle oyunlar oynadı.

        Öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte müzik eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı.

        Yeşilay gönüllülerinin çocukların yüzünü çeşitli figürlerle boyadığı etkinlikte, ikramlıklar dağıtıldı.

        KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sinem Çol, yaptığı açıklamada, şenliklerde bugüne kadar 23 binin üzerinde çocuğu ağırladıklarını söyledi.

        Yüzlerce gönüllü üniversite öğrencisinin etkinlikte yer aldığını belirten Çol, "Çocukların sahneye çıkma kaygısı olmadan, yalnızca izleyen değil, sürecin öznesi olarak çocukların oyun oynama haklarını gönüllerince kullanmalarını hedefliyoruz." dedi.

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