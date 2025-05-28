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        19 Yaş Altı Elit A Ligi Şampiyonu Trabzonspor kupasını aldı

        Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, ligin son haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:24
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        19 Yaş Altı Elit A Ligi Şampiyonu Trabzonspor kupasını aldı
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        Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, ligin son haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

        Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmayı 25. dakikada Ekrem Terzi ve 90. dakikada Mustafa Ateş'in golleriyle 2-1 kazanan Trabzonspor, ligi 87 puanla şampiyon tamamladı.

        Sipay Bodrum FK'nın golünü ise 49. dakikada Oğulcan Başol kaydetti.

        Trabzonspor, gelecek sezon Türkiye'yi yeniden UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti.

        2023-24 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde finalde Barcelona takımına 4-1 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

        Bordo-mavili takım kupayı, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam'ın elinden aldı.

        Teknik direktör Eyüp Saka, törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'u ve şehri iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

        Sahada büyük mücadele veren sporculara teşekkür eden Saka, "Onların büyük özverisi ve mücadelesiyle çok zorlu geçen bu sezonu çok şükür ki iki kulvarda da mutlulukla bitirdik. İnşallah onları daha iyi yerlerde görürüz, tüm temennimiz ve amacımız o." dedi.

        Kaptan Abdurrahman Bayram ise inanç ve azimle çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

        Hücum oyuncusu Ekrem Terzi de A takımda oynamayı hedeflediğini dile getirerek, "Ondan sonrasında Avrupa'ya gitmek, Trabzon'u ve Türkiye'yi temsil etmek isterim." diye konuştu.

        Törende 17 Yaş Altı Elit A Ligi'ni 3. sırada tamamlayan bordo-mavili takım da kupa ve madalya aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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