19 Yaş Altı Elit A Ligi Şampiyonu Trabzonspor kupasını aldı

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde önceki hafta şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, ligin son haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmayı 25. dakikada Ekrem Terzi ve 90. dakikada Mustafa Ateş'in golleriyle 2-1 kazanan Trabzonspor, ligi 87 puanla şampiyon tamamladı.

Sipay Bodrum FK'nın golünü ise 49. dakikada Oğulcan Başol kaydetti.

Trabzonspor, gelecek sezon Türkiye'yi yeniden UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti.

2023-24 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Trabzonspor, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde finalde Barcelona takımına 4-1 kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

Bordo-mavili takım kupayı, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam'ın elinden aldı.

Teknik direktör Eyüp Saka, törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor'u ve şehri iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Sahada büyük mücadele veren sporculara teşekkür eden Saka, "Onların büyük özverisi ve mücadelesiyle çok zorlu geçen bu sezonu çok şükür ki iki kulvarda da mutlulukla bitirdik. İnşallah onları daha iyi yerlerde görürüz, tüm temennimiz ve amacımız o." dedi.