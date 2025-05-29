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        Trabzonspor, sezonu yarın Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:51
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        Trabzonspor, sezonu yarın Antalyaspor deplasmanında tamamlayacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

        Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

        Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

        Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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