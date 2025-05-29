Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.