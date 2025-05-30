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        Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:43
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        Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için ekipler çalışıyor.

        Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik ediyor.

        Öte yandan Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu al-Nasr, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, ilk gün 96, ikinci gün 88, üçüncü gün 103 kişiyle yapılan aramaların, dün ve bugün ise 90 kişilik ekibin katılımıyla yürütüldüğünü belirtti.

        "Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Kendi evladımızı arar gibi arıyoruz. Her santimetrekare titizlikle taranıyor. Ekiplerimiz su altı ve karadan çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde bilgi verdi.

        Yıldırım, çalışmalarda DSİ araçlarının kullanıldığını, SAT komandoları, polis ve jandarma dalgıçlarının su altı aramalarına katıldığını kaydederek, debisi yükselen su nedeniyle çalışmaların zorlaştığını da vurguladı.

        Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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