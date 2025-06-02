Göz sağlığı için yüzme sonrası "durulama" uyarısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, denizden çıktıktan sonra iyi bir durulama yapmanın önemli olduğunu, herhangi bir tahrişin kalıcı etki bırakabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine, göz sağlığının korunabilmesi için denizde ve havuzda hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Denize girilebilecek yerlerin temizliğine dikkati çeken Erdöl, "Deniz suyu cilt için de gözler için de yararlı. Ancak deniz suyu eğer bir şekilde mikrop barındırıyorsa, kanalizasyon vesaire akıyorsa burada enfeksiyon oluşma riski yükseliyor. Ayrıca denizin tuz oranı, içerdiği birtakım kimyasallar göze etki edeceği için direkt olarak gözde birtakım olumsuz, istenmeyen durumlar meydana getirebiliyor. Konjonktivit dediğimiz göz önündeki zarın iltihabına yol açabiliyor, tahrişine yol açabiliyor." diye konuştu.

Erdöl, denizden çıktıktan sonra yapılması gerekenlere işaret ederek, "Denizden çıktıktan sonra mutlaka iyi bir durulama yapmak, gözleri ve yüzü iyice yıkamak gerekiyor. Çünkü buradaki tahriş, kalıcı etki bırakabilir. Daha sonra kornea dediğimiz göze giren ışığın geçtiği dokuyu hasara uğratarak daha ciddi ve kalıcı görme kayıplarına da yol açabilir. Onun için denizden çıktıktan sonra yapılacak olan şey iyi bir durulanma." ifadelerini kullandı.