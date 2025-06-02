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        Göz sağlığı için yüzme sonrası "durulama" uyarısı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, denizden çıktıktan sonra iyi bir durulama yapmanın önemli olduğunu, herhangi bir tahrişin kalıcı etki bırakabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:25
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        Göz sağlığı için yüzme sonrası "durulama" uyarısı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hidayet Erdöl, denizden çıktıktan sonra iyi bir durulama yapmanın önemli olduğunu, herhangi bir tahrişin kalıcı etki bırakabileceğini söyledi.

        Prof. Dr. Erdöl, AA muhabirine, göz sağlığının korunabilmesi için denizde ve havuzda hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

        Denize girilebilecek yerlerin temizliğine dikkati çeken Erdöl, "Deniz suyu cilt için de gözler için de yararlı. Ancak deniz suyu eğer bir şekilde mikrop barındırıyorsa, kanalizasyon vesaire akıyorsa burada enfeksiyon oluşma riski yükseliyor. Ayrıca denizin tuz oranı, içerdiği birtakım kimyasallar göze etki edeceği için direkt olarak gözde birtakım olumsuz, istenmeyen durumlar meydana getirebiliyor. Konjonktivit dediğimiz göz önündeki zarın iltihabına yol açabiliyor, tahrişine yol açabiliyor." diye konuştu.

        Erdöl, denizden çıktıktan sonra yapılması gerekenlere işaret ederek, "Denizden çıktıktan sonra mutlaka iyi bir durulama yapmak, gözleri ve yüzü iyice yıkamak gerekiyor. Çünkü buradaki tahriş, kalıcı etki bırakabilir. Daha sonra kornea dediğimiz göze giren ışığın geçtiği dokuyu hasara uğratarak daha ciddi ve kalıcı görme kayıplarına da yol açabilir. Onun için denizden çıktıktan sonra yapılacak olan şey iyi bir durulanma." ifadelerini kullandı.

        Aynı tedbirlerin havuz kullanımından sonra da yapılması gerektiğine dikkati çeken Erdöl, şöyle devam etti:

        "Havuzların hijyeni için klor gibi birtakım maddeler kullanıyorlar. Bunlar da göze zarar verebiliyor. Onun için havuzda da aynı şey geçerli. Havuzun kontaminasyonu denizden daha kötü. Denizde tuz oranı yüksek olduğu için birtakım mikroorganizmaların barınmasına müsaade etmiyor. Ancak havuzda bunlar daha kolay barınabiliyor. Onun için havuzdan sonra durulamaya daha iyi dikkat etmek gerekiyor."

        - "Havuzda gözlük takmak önemli"

        Erdöl, havuzlarda kullanılan koruyucu gözlüklerin önemine işaret ederek, "Koruyucu gözlükleri iyi kaliteli bir gözlükse zaten göze su temas etmiyor. Dolayısıyla özellikle havuzda gözlük takmak önemli. Deniz için belki çok önemli değil ama havuzda çok önemli. Çünkü havuzdaki kontaminasyon çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Onun için kornea da enfeksiyonlar oluşturabiliyor ve korneanın kaybına kadar gidebiliyor." dedi.

        Alerjiye yatkın insanların deniz ya da havuzdan çıktıktan sonra gözlerinin kırmızı olabileceğini belirten Erdöl, "Bu banyodan sonra da geçerlidir. Dolayısıyla hemen ilaca sarılmamak lazım. Öncelikle temiz ılık bir suyla iyi bir temizlik yapmak gerekir. Ondan sonra devam ederse artık başka şeylerden de şüphelenmek gerekiyor. Onun için devam ederse bir göz doktoruna görünmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

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