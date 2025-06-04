Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu

Jandarma ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Kurtarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramada, Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Son olarak evinin yakınındaki dere kenarında görülen kişi için arama çalışması başlatıldı.

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