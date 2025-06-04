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        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 23:55 Güncelleme: 04.06.2025 - 23:55
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        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu.

        Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Mervan Küme Evleri'nde yaşayan Halit Satılmış'tan (75) haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

        Son olarak evinin yakınındaki dere kenarında görülen kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Kurtarma ekiplerinin dere yatağında yaptığı aramada, Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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