Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da etkili yağışın ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için yapılan çalışmalar 3'üncü gününde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da etkili yağışın ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için yapılan çalışmalar 3'üncü gününde sürüyor.

        İlçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 3 Haziran'daki etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmaları 2 bölgede devam ediyor.

        AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı.

        Sera Gölü'nde dalgıçların katıldığı aramalara dron ile destek sağlandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Peşe peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peşe peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Yürek yakan feryat: Bir kurşun daha yemek istemiyorum!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Avrasya Tüneli’nin işletmecileri tahliye edildi
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Habertürk'e açıklamalar
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Önleminizi alın yazınız kabusa dönmesin!
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu
        Bayram trafiği! Yoğunluk oluştu

        Benzer Haberler

        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Kurban Bayramı mesajı
        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu
        Trabzon'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı derede ölü bulundu
        Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıkıyor
        Trabzonspor'un yeni sezon formaları satışa çıkıyor
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdü...
        Bakan Uraloğlu, Trabzon'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdü...
        Trabzon'da bahçesindeki otları temizlerken 3 metre yükseklikten düşen kişi...
        Trabzon'da bahçesindeki otları temizlerken 3 metre yükseklikten düşen kişi...
        Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (6)
        Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (6)