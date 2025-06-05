Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan Kurban Bayramı mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaya, mesajında, bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Toplumun her zamankinden daha çok barış ve huzura, sevgi ve umuda ihtiyaç olunduğuna işaret eden Kaya, "Bugünlerde birbirimize daha çok sarılalım, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle bir arada geçirelim, başta anne babalarımız olmak üzere büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi hediyelerle sevindirelim." ifadelerini kullandı.

Kaya, hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için Ortahisar genelinde bütün hazırlıkları tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hijyen koşullarına uyulmadan, uygunsuz ortamlarda kesilen kurbanlar hem çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan, kurbanlarını rahat ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için belirlediğimiz alanlarda, kurallara uygun bir şekilde kesmelerini rica ediyor, bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, siz değerli hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza, ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum."