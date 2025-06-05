Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal'dan Kurban Bayramı'nda beslenme önerileri

Trabzon Of Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şaban Uysal, Kurban Bayramı'nda kronik rahatsızlığı olanlara beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı et tüketimi sonrasında karında şişkinlik ve ağrı, bulantı, kabızlık, baş dönmesi gibi semptomlar olabileceğini belirtti.

Kurban etinin 24 saat buzdolabında dinlendirildikten sonra iyice pişirilerek tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, etin iyice çiğnenmesi gerektiğini anlattı.

Tatlı tüketiminde de aşırıya kaçılmaması gerektiğine işaret eden Uysal, "Sütlü tatlılar tercih edilmeli, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Çocuklar da özellikle şeker ve çikolatayı fazla tüketmemeli." ifadelerini kullandı.

Uysal, kurbanlıkların kesiminde ehil olmayan kasapların aktif rol almaması, aceleci, tedbirsiz kurban kesimi yapılmaması gerektiğinin de altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk günü Acil Servislerde özellikle ilk saatlerde el ve vücut bölgelerinde kesici alet yaralanmaları, düşme, ezilme hatta kırık vakaları ile karşılaşmaktayız. Bu gibi kazaları önleme adına mutlaka kasap işinde tecrübeli ve yetenekli kişilerin bu işlemi yapması ve gerekli tedbirlerin alınması oluşabilecek yaralanmaları belirgin bir şekilde azaltacaktır."