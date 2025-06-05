Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Şahinoğlu'nun damadı Hami Mandıralı ve aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Şahinoğlu için Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

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