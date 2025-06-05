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        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:52
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        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı'nın kayınpederi Süleyman Şahinoğlu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

        Şahinoğlu için Ortahisar ilçesindeki İskender Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

        Şahinoğlu'nun damadı Hami Mandıralı ve aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Kılınan namazın ardından 85 yaşındaki Şahinoğlu'nun cenazesi, Çukurçayır Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

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