Trabzon, Ordu ve Artvin'de şehitlikler ziyaret edildi

Trabzon, Ordu ve Artvin'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Trabzon'da Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki Trabzon Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, mezarlara kırmızı karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Yıldırım, "Şehitlerimiz bu vatanın bekası için canlarını feda ettiler. Rabb'im tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Programa, şehit ailelerinin yakınları ve gazilerin yanı sıra belediye başkanları, kaymakamlar, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Ordu

Ordu'da da arife günü şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Ordu Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftü Vekili Burhan Al'ın dua etmesinin ardından protokol üyelerince şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.