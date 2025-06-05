Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

İlgili kurumların ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

Ortahisar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan taşkında Beşirli Mahallesi'nde ve Moloz mevkisinde su basan çok sayıda iş yerinde temizlik çalışmalarına devam edildi.

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