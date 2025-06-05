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        Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında suyun yükselme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 05.06.2025 - 20:16
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        Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında suyun yükselme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ortahisar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan taşkında Beşirli Mahallesi'nde ve Moloz mevkisinde su basan çok sayıda iş yerinde temizlik çalışmalarına devam edildi.

        İlgili kurumların ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

        Öte yandan taşkın sırasında yolda suyun yükselme anı, Beşirli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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